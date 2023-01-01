Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Страсти по Матвею"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
A Letter from Helga
Svar við bréfi Helgu
A Letter from Helga, 2022
2022 / Исландия / Нидерланды / Эстония
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
мелодрама
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Ása Helga Hjörleifsdóttir
В ролях
Тор Кристьянссон
Гера Хилмарсдоттир
Анита Брием
Rakel Ýr Stefánsdóttir
Трёстур Лео Гуннарссон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Вася не в себе
Отзывы
2023, Россия, комедия
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Выжившая
Отзывы
2023, США, триллер
Дурные деньги
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, комедия, драма
Великая ирония
Рецензия
Отзывы
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Исчезнувшая в звездах
Отзывы
2022, Китай, криминал, драма, детектив
Related video
Во времена Древней Руси все избегали девушек с такими отметинами: проверьте себя
Над оставшимся без работы Белым нависла угроза: дальше только беспросветная тьма
А ведь ей уже 26: Хакамада показала танцы особенной дочери
Самая пошлая российская актриса: ее не нужно заставлять раздеваться в кадре
«Выглядит странно»: вот что сотворила с собой жена Уилла Смита
Похудевшая, вся в черном и с мужчиной: вдова Кобзона вышла в свет
Звонки в 3 ночи и упреки: мужчины с этими именами худшие "бывшие"
Пришлось снимать кино скрипя зубами: как иностранцы обманули Рязанова
Тест: насколько вы Шерлок Холмс?
Сейчас этот фильм называют советскими «Звездными войнами»: раньше считали странным
Шутка природы: брат-близнец ни капли не похож на Игоря Верника
Не для детских глаз: в этом советском мультфильме не все заметили голую женщину
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить