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A Letter from Helga
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Svar við bréfi Helgu

A Letter from Helga, 2022

2022 / Исландия / Нидерланды / Эстония
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0 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Ása Helga Hjörleifsdóttir
В ролях
Тор Кристьянссон
Гера Хилмарсдоттир
Гера Хилмарсдоттир
Анита Брием
Анита Брием
Rakel Ýr Stefánsdóttir
Трёстур Лео Гуннарссон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.8 IMDb
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Постер фильма A Letter from Helga 1 постер
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