«Клятва»: Рецензия Киноафиши

Всепоглощающая забота или невыносимая жестокость?

Фильмы из Исландии — нечастое явление на Российских экранах, но это совершенно не значит, что их нет вовсе или, тем более, что они плохие. Известный исландский режиссёр, обладатель множества международных премий Балтазар Кормакур, снял очень тонкий и атмосферный фильм «Клятва» и сам же сыграл в нём главную роль. Но не ждите от него голливудского лоска и яркости. Это совсем другая история. В жизни главного героя — хирурга Финнура — наступает чёрная полоса: его отец умирает, а старшая дочь Анна конфликтует с его молодой женой, да к тому же, связалась с дурной компанией. Именно последнее и даёт толчок довольно жуткому развитию событий. Пытаясь спасти Анну от влияния нового бойфренда Оттара, который, по мнению Финнура, подсадил её на наркотики, отец готов пойти буквально на любые методы, даже противозаконные. Тем более, что молодой человек явно связан с криминалом и торговлей этими самыми наркотиками.

Но попытка помочь приводит к губительным для всех последствиям, за выданную Финнуром полиции партию наркотиков Оттар теперь требует крупную сумму денег, угрожая навредить его дочери. И врач, поклявшийся помогать людям, решается на самые крайние, почти бесчеловечные меры, ещё не совсем понимая, что насилие в итоге порождает только насилие.

Кадр из фильма «Клятва»

С самого начала картина настраивает на неспешный просмотр. Бледные тона, долгое вступление, затяжные сцены без текста — всё это создаёт гнетущую атмосферу надвигающейся трагедии. Но взрыва не будет, действие потом не станет наращивать темп. Этот фильм скорее об эмоциях. Главный герой катается на велосипеде, плавает в холодной воде и, конечно же, оперирует людей. Он знает, как заботиться о здоровье, как спасать жизни. Но вот найти общий язык с дочерью-подростком не получается. И когда приходит пора решительных действий, Финнур поступает очень грубо, не заботясь о последствиях. И в итоге его действия неизбежно влияют на жизнь не только всей его семьи — маленький ребёнок, попавший на операционный стол, оказывается жертвой «человеческого фактора», а говоря прямо — банальной невнимательности врача.

Кадр из фильма «Клятва»

От начала до конца весь сюжет пронизывают противоречия. Это могла бы быть типичная история о зависимости и губительном влечении юной девочки к злодею. Но они искренне любят друг друга, и Оттар заботится о своей возлюбленной, даже хочет всё бросить и уехать с ней. Это могла бы быть история о конфликте поколений и родительской заботе, переходящей границы законов и морали. Но поступки Финнура в итоге вредят всем, и уже неясно, не было бы лучше, если б он не вмешался вовсе. И даже о справедливости и правосудии здесь говорить не приходится, ведь полиция может действовать только в рамках закона, и в итоге наказание каждый получает совсем иным образом. Но именно эта неоднозначность максимально приближает действие к реальному миру, где нет чёткой грани между добром и злом, где негодяй может быть нежным, а герой жестоким.

Кадр из фильма «Клятва»

В этом фильме не стоит ждать динамики или интриги, он не подойдёт для весёлой компании или просмотра вполглаза. Чтобы получить от него удовольствие, нужно полностью «погрузиться», и для этого созданы все условия. Сюжет отлично дополнен правильной картинкой и цветовым рядом, а самые важные сцены сопровождаются, может и неброской, но идеально подходящей музыкой. Зимние, будто замершие много лет назад, пейзажи Исландии, идущие иногда не только фоном, но и основной частью видеоряда, как противовес человеческой суете и конфликтам. Аккуратные действия хирургов в операционной, когда одно касание пальца запускает сердце человека, и тут же контрастом жестокость и ненависть на грани маниакальности. Ведь кто, как не врач, знает, как причинить человеку максимум боли и страданий. А паузы, которых в картине будет достаточно, неизбежно заставляют представлять себя на месте главного героя и задумываться — а как бы поступил ты сам, и есть ли в этой ситуации вариант, который оказался бы правильным для всех?

Алексей Хромов В Российском прокате с 17 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Клятва»