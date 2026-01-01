Оповещения от Киноафиши
Мануэль Гомес Перейра
Manuel Gómez Pereira
Киноафиша
Персоны
Мануэль Гомес Перейра
Мануэль Гомес Перейра
Manuel Gómez Pereira
Дата рождения
8 декабря 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
8.1
Гранд отель
(2011)
7.5
Галерея Вельвет
(2014)
7.3
Телефонистки
(2017)
Фильмография Мануэль Гомес Перейра
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2025
2019
2017
2014
2011
1996
Все
7
Фильмы
3
Сериалы
4
Режиссер
7
Сценарист
2
Продюсер
1
5
Похороны сумасшедших
Un funeral de locos
комедия
2025, Испания
7.1
Тайная вечеря
La cena
комедия, драма, исторический
2025, Испания / Франция
6.6
Открытое море
драма, криминал, детектив
2019, Испания
7.3
Телефонистки
драма, мелодрама
2017, Испания
7.5
Галерея Вельвет
драма
2014, Испания
8.1
Гранд отель
драма
2011, Испания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
6.5
Опасности любви
El amor perjudica seriamente la salud
комедия, мелодрама
1996, Испания / Франция
