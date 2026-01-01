Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
8 декабря 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Гранд отель 8.1
Гранд отель (2011)
Галерея Вельвет 7.5
Галерея Вельвет (2014)
Телефонистки 7.3
Телефонистки (2017)

Фильмография Мануэль Гомес Перейра

Жанр
Год
5
Похороны сумасшедших Un funeral de locos
комедия 2025, Испания
7.1
Тайная вечеря La cena
комедия, драма, исторический 2025, Испания / Франция
Открытое море 6.6
Открытое море
драма, криминал, детектив 2019, Испания
Телефонистки 7.3
Телефонистки
драма, мелодрама 2017, Испания
Галерея Вельвет 7.5
Галерея Вельвет
драма 2014, Испания
Гранд отель 8.1
Гранд отель
драма 2011, Испания
Опасности любви 6.5
Опасности любви El amor perjudica seriamente la salud
комедия, мелодрама 1996, Испания / Франция
