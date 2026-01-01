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Фильмография
Эрика Ривас
Érica Rivas
Киноафиша
Персоны
Эрика Ривас
Эрика Ривас
Érica Rivas
Дата рождения
1 декабря 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Дикие истории
(2014)
6.9
Тетро
(2009)
5.7
Чужак
(2019)
Фильмография Эрика Ривас
5.7
Чужак
El Prófugo / The Intruder
триллер
2019, Аргентина
7.7
Дикие истории
Relatos salvajes
драма, комедия, триллер
2014, Аргентина / Испания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Тетро
Tetro
драма
2009, США / Аргентина / Испания / Италия
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