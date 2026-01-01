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Эрика Ривас Érica Rivas
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Эрика Ривас

Érica Rivas

Дата рождения
1 декабря 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Дикие истории 7.7
Дикие истории (2014)
Тетро 6.9
Тетро (2009)
Чужак 5.7
Чужак (2019)

Фильмография Эрика Ривас

Чужак 5.7
Чужак El Prófugo / The Intruder
триллер 2019, Аргентина
Дикие истории 7.7
Дикие истории Relatos salvajes
драма, комедия, триллер 2014, Аргентина / Испания
Смотреть трейлер
Тетро 6.9
Тетро Tetro
драма 2009, США / Аргентина / Испания / Италия
Смотреть трейлер
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