Пол Дано, Бри Ларсон, Жюлия Дюкурно: объявлен состав жюри Каннского кинофестиваля 2023

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили имена членов жюри конкурса 2023 года.

Традиционно большинство членов нового жюри ранее так или иначе принимали участие в Каннских фестивалях прошлых лет. Нынешний судейский состав возглавляет шведский режиссер Рубен Эстлунд, удостоившийся «Золотой пальмовой ветви» в 2017 и 2022 годах за фильмы «Квадрат» и «Треугольник печали» соответственно. Он стал первым представителем шведского кино за 50 лет, которому выпала честь стать руководителем каннского жюри. Последним его соотечественником, занимавшим этот пост, была актриса Ингрид Бергман («Касабланка»).

Помимо Эстлунда, в состав жюри вошли актеры Пол Дано («Нефть»), Бри Ларсон («Комната») и Дени Меноше («Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»), сценарист Атик Рахими («Камень терпения»), режиссеры Марьям Тузани («Голубой кафтан»), Рунгано Ниони («Я не ведьма»), Дамиан Сифрон («Мизантроп») и Жюлия Дюкурно, получившая «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Титан» в 2021 году.

Каннский фестиваль 2023 стартует 16 мая. В основном конкурсе смотра примет участие 21 фильм. Награды будут вручены на церемонии закрытия 27 мая.