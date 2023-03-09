Шейлин Вудли пытается разгадать мотивы убийцы-психопата в трейлере триллера «Мизантроп»

Кинокомпания Vertical Entertainment выпустила трейлер триллера «Мизантроп». Главные роли в фильме сыграли Шейлин Вудли («Виноваты звезды»), Бен Мендельсон («Первому игроку приготовиться») и Джован Адепо («Вавилон» Дэмьена Шазелла).

В центре сюжета — молодая сотрудница полиции Балтимора по имени Элеонора (Вудли). Девушка невероятно талантлива в своей работе, но ее преследуют призраки собственного темного прошлого. В канун Нового года неизвестный преступник совершает массовое убийство и скрывается с места, не оставив ни единого следа. Инцидент такого масштаба привлекает внимание ФБР, которое отправляет своего опытного агента (Мендельсон) на его расследование. Разглядев в Элеоноре прирожденного следователя, мужчина привлекает ее к поискам убийцы.

В трейлере новообразованная команда пытается понять мотив преступника. Его выбор жертв кажется совершенно бессистемным, что только усложняет дело. Окружающая героев обстановка создает напряженную и мрачную атмосферу. Им кажется, что убийца всегда опережает их на один шаг.

Режиссером картины выступил Дамиан Сифрон, наиболее известный по лентам «Дно моря» и «Дикие истории». Последняя из них была удостоена номинации на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Сифрон также написал сценарий фильма вместе с Джонатаном Вэйкхэмом («Интермедия»).

Премьера «Мизантропа» состоится 21 апреля.