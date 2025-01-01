«Время — это плоский круг»: что Раст Коул в «Настоящем детективе» хотел сказать этой фразой

«Пора заканчивать, уже не то. После "Палача" всё катится вниз»: за что зрители ругают новый сезон «Мосгаз» и кого хвалят единогласно

Жаркие новинки ноября-2025: возвращаются вампиры, ведьмы и Меглин из «Метода» — тут найдете точный график выхода сериалов

Новое российское фэнтези пробило в прокате первый миллиард: зрители ахают и сравнивают новинку с «Мандалорцем» (и ждут сиквел!)

До «Аркейна» был другой герой: экранизация игры с рейтингом 8,3 на IMDb стала первым великим анимационным фэнтези Netflix

«Скайнет» мешает: Кэмерон нашел смешную и ироничную причину отложить выход «Терминатора 7»

В «Великолепном веке» забыли про «русский след»: как Российская империя спасла всю семью Сулеймана от страшной смерти

НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)

Что скрывает косолапый: Медведь был вовсе не циркачом до встречи с Машей – сразу в нескольких сериях намекнули на его реальное прошлое

Фанаты «Поднятия уровня» игнорируют это аниме: создатели взяли все лучшее в истории Джин-ву, добавили романтику и приключения