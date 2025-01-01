Меню
Персоны
Нэш Эдгертон
Награды
Награды и номинации Нэша Эдгертона
Nash Edgerton
О персоне
Фильмография
Награды
Связи
Награды и номинации Нэша Эдгертона
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2008
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Победитель
Сандэнс 2022
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2013
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Сандэнс 2012
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2021
IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
