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Генри Петтигрю
Henry Pettigrew
Киноафиша
Персоны
Генри Петтигрю
Генри Петтигрю
Henry Pettigrew
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.2
Девушка из Дании
(2015)
5.8
Синистер. Семейное проклятие
(2024)
Билеты
0.0
Вина
(2019)
Фильмография Генри Петтигрю
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2023
2021
2019
2015
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актер
5
5.8
Синистер. Семейное проклятие
Bagman
ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
Билеты
Расплата
криминал, триллер
2023, Великобритания
Воздержание
драма, мелодрама
2021, Испания
Вина
драма, комедия, криминал
2019, Великобритания
7.2
Девушка из Дании
The Danish Girl
драма, биография
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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