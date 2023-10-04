Ведя идиллический семейный образ жизни в пригороде Эдинбурга, Лекси не подозревает, что ее муж, Джаред, отмывает незаконные доходы Кэла Морриса в огромных масштабах. За каждым шагом Джареда следят констебль Джибран Хан и старший инспектор Адам Гатри, которые намерены использовать семью Нобл для привлечения Кэла Морриса к ответственности. Лекси, партнер Джареда по бизнесу, вынуждена работать на Кэла, в то время как полицейская сеть неумолимо затягивается. Вскоре Лекси оказывается в опасной ситуации, когда ее безопасность и даже жизнь оказываются под угрозой.