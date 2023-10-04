Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Расплата
1 постер
Киноафиша Сериалы Расплата

Расплата (2023 - 2023)

Payback 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 4 часа 36 минут

О чем сериал

Ведя идиллический семейный образ жизни в пригороде Эдинбурга, Лекси не подозревает, что ее муж, Джаред, отмывает незаконные доходы Кэла Морриса в огромных масштабах. За каждым шагом Джареда следят констебль Джибран Хан и старший инспектор Адам Гатри, которые намерены использовать семью Нобл для привлечения Кэла Морриса к ответственности. Лекси, партнер Джареда по бизнесу, вынуждена работать на Кэла, в то время как полицейская сеть неумолимо затягивается. Вскоре Лекси оказывается в опасной ситуации, когда ее безопасность и даже жизнь оказываются под угрозой.

Расплата - трейлер первого сезона
Расплата  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Морвен Кристи
Питер Муллан
Питер Муллан
Прасанна Пуванараджа
Генри Петтигрю
Генри Петтигрю
Энди Ошо
Энди Ошо
Джули Грэм
Джули Грэм
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Расплата - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше