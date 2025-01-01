Меню
Мерритт Уивер
Награды
Награды и номинации Мерритт Уивер
Merritt Wever
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мерритт Уивер
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
