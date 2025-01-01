Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Майкл Шод Michael Schade
Киноафиша Персоны Майкл Шод

Майкл Шод

Michael Schade

Дата рождения
23 января 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Семь вуалей 6.1
Семь вуалей (2023)
Каприччио 0.0
Каприччио (2013)

Фильмография Майкл Шод

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Семь вуалей 6.1
Семь вуалей Seven Veils
драма 2023, Канада
Смотреть трейлер
Каприччио
Каприччио Capriccio
опера 2013, Австрия
Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше