Киноафиша
Персоны
Ксавье Легран
Награды
Награды и номинации Ксавье Леграна
Xavier Legrand
О персоне
Фильмография
Оскар 2014
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Лучший режиссер
Победитель
Лучший дебютный фильм
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2017
Премия "Платформа"
Номинант
