«Да, боже, да»: Рецензия Киноафиши

На дворе 1999 год. Время, когда интернет только начинает завлекать в свои сети любопытных подростков. Элис учится в старших классах католической школы и старается быть во всем правильной: ходит на исповеди, внимательно слушает слова священника о грешниках и боится, что может попасть в ад из-за многочисленных просмотров сцены секса из «Титаника». Однажды во время прохождения интернет-викторины девушке на почту приходит таинственное письмо с предложением виртуального секса. Вместо того, чтобы закрыть переписку, Элис, весьма заинтересовавшись увиденным, начинает знакомство с собственным телом и сексуальностью.

Карен Мэйн еще в 2017 году сняла одноименную короткометражку с той же Натали Дайер в главной роли. Для начинающего режиссера такая работа стала остроумным и смелым высказыванием. Однако, к сожалению, полнометражный фильм мало что добавил к тому, что уже было сказано когда-то Карен. Даже хронометраж ленты (всего 78 минут) свидетельствует о том, что история не смогла до конца преобразоваться в окончательный фильм. Картина словно осталась где-то на середине: это уже не короткий метр, но еще и не законченное произведение.

Да, боже, да

В центре сюжета важный на сегодняшний день разговор о том, что мастурбировать – это совершенно нормально. Несмотря на то, что мы смотрим этот фильм в 2020 году, пока Элис экспериментирует где-то двадцать лет назад, проблемы остаются все те же: подростки все еще бояться осуждения со стороны, а взрослые продолжают искать способы говорить с ними о сексе. Только вот если за 10 минут такая тема могла выстрелить, то за 78 необходимо рассказать что-то еще или хотя бы с помощью других персонажей попытаться удержать внимание зрителя. Очевидно, что режиссерка не знала, что нового добавить в полный метр, и топталась на месте, надеясь, что атмосфера и дух фильма смогут сделать свое дело, но, увы, магия не особо сработала.

Пока Элис пытается разобраться с собой в религиозном лагере, с ней практически ничего не происходит. То тут, то там разбросаны маленькие сценки, которые можно было рассмотреть с разных ракурсов, но зритель будто бы подглядывает через замочную скважину и видит лишь половину происходящего. Все персонажи собраны из отдельных деталей, которые не дают нам общую картинку для того, чтобы мы могли им сопереживать, а некоторые из них и вовсе представляют собой просто набор всяческих клише. Набожная подруга героини, религиозный красавчик из школьной команды, строгий учитель. Как только в них проявляется проблеск человечности и настоящей жизни, фильм снова сворачивает на другую тропу, оставляя зрителей со своими догадками.

Да, боже, да

Тем не менее будет несправедливо назвать фильм пустым и бездушным. В нем есть абсолютно живая Элис в исполнении блестящей Натали Дайер. Она – тот самый клубок искренности в этом кино, за которым хочется наблюдать и которого можно понять. Карен Мэйн удалось выстроить обыкновенного подростка с неуверенностью в себе, но не без присущей ему хитрости и находчивости. Элис проходит через пучину вины и стыда, чтобы наконец принять себя и без зазрения совести пересматривать ту самую сцену с Джеком и Розой.

В конечном итоге «Да, боже, да» получился не совсем новаторской, но приятной инди-драмеди. Поклонники так называемых coming of age фильмов, то есть историй о взрослении, посмотрят ленту не без удовольствия.