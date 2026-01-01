Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Как Иван в сказку попал» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лиза Хэннигэн Lisa Hannigan
Киноафиша Персоны Лиза Хэннигэн

Лиза Хэннигэн

Lisa Hannigan

Дата рождения
12 февраля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ирландия, Великобритания
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Актер озвучки

Популярные фильмы

Песнь моря 8.1
Песнь моря (2014)

Фильмография Лиза Хэннигэн

Песнь моря 8.1
Песнь моря Song of the Sea
фэнтези, анимация, семейный 2014, Ирландия / Дания / Бельгия
Смотреть трейлер
Показать еще
Пластиковые контейнеры свое отжили — хозяйки нашли замену получше: не мутнеет и запах не впитывает
В сентябре пачками скупаю дегтярное мыло и тащу домой: нашла ему 5 крутых применений
Брикетами скупаю на Ozon пьяный китайский чай: завариваю покрепче и снимаю напряжение — но при этом могу садиться за руль
У «Места встречи» есть продолжение, и вы его едва ли смотрели: там показали, что стало с Шараповым и Варей (но забыли про Жеглова)
Фанаты Кинга, что с лицами? Новая «Кэрри» ещё не вышла, но из-за грубого ляпа на ней уже ставят крест
«Цигель, цигель, ай-лю-лю! Тесты проходить люблю»: узнаете ли вы «Бриллиантовую руку» по мелочам?
Понравился «Выход 8»? Тогда посмотрите «Закулисье реальности» 2026 года — меня он напугал даже сильнее
Apple не только «клепает» раскладушки, но и снимает кино: 10 сериалов — не хуже HBO и местами круче Netflix
Проклятый «Форсаж 11» стал еще хуже: брат Пола Уокера открестился от фильма — погибшую звезду хотят вернуть при помощи ИИ
До нового 11 сентября оставались считаные дни: в этом всеми забытом детективе НТВ герой Трубинера спасает Россию
Лишь у одного фильма Гая Ричи есть продолжение — спустя 17 лет оно внезапно рвет все чарты на пару с новыми «Джентльменами»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше