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О персоне
Фильмография
Лиза Хэннигэн
Lisa Hannigan
Киноафиша
Персоны
Лиза Хэннигэн
Лиза Хэннигэн
Lisa Hannigan
Дата рождения
12 февраля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ирландия, Великобритания
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.1
Песнь моря
(2014)
Фильмография Лиза Хэннигэн
8.1
Песнь моря
Song of the Sea
фэнтези, анимация, семейный
2014, Ирландия / Дания / Бельгия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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