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Аманда Фуллер
Аманда Фуллер
Amanda Fuller
О персоне
Фильмография
Аманда Фуллер
Amanda Fuller
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Дата рождения
27 августа 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Сакраменто, Калифорния, США
Рост
165 см
Биография Аманды Фуллер
Родилась 27 августа 1984 года. Сакраменто, Калифорния, США.
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Фильмография Аманды Фуллер
Дешевый трепет
комедия, триллер
2013,
6.0
Фрираннер
боевик
2011, США
3.0
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