Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Искусство звука с Марком Ронсоном
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Искусство звука с Марком Ронсоном
Искусство звука с Марком Ронсоном (2021 - …) Watch the Sound with Mark Ronson 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 36 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 3 часа 36 минут
О чем сериал

«Искусство звука с Марком Ронсоном» – документальный проект от стриминговой платформы Apple TV+, посвященный широко используемым в современной музыкальной индустрии технологиям. В роли ведущего выступил Марк Ронсон – музыкант и продюсер, работавший с самыми разными исполнителями, среди которых Дуа Липа, Бруно Марс и Duran Duran. С некоторыми из них, а также с другими представителями индустрии Ронсон обсудит шесть технологий, применяемых в музыке и в свое время радикально изменивших практически все жанры – от хип-хопа до тяжелого рока.

Искусство звука с Марком Ронсоном - трейлер
Искусство звука с Марком Ронсоном
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марк Ронсон
Марк Ронсон Mark Ronson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Искусство звука с Марком Ронсоном - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Искусство звука с Марком Ронсоном
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши