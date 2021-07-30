«Искусство звука с Марком Ронсоном» – документальный проект от стриминговой платформы Apple TV+, посвященный широко используемым в современной музыкальной индустрии технологиям. В роли ведущего выступил Марк Ронсон – музыкант и продюсер, работавший с самыми разными исполнителями, среди которых Дуа Липа, Бруно Марс и Duran Duran. С некоторыми из них, а также с другими представителями индустрии Ронсон обсудит шесть технологий, применяемых в музыке и в свое время радикально изменивших практически все жанры – от хип-хопа до тяжелого рока.