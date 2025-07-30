От Сеула до Лос-Анджелеса, от Техаса до Мехико — ARMY BTS повсюду. Документальный фильм «FOREVER WE ARE YOUNG» погружается в мир страстного фанатского сообщества, которое превратило BTS — поп-икон 21 века — в глобальное культурное явление.
|30 июля 2025
|Болгария
|30 июля 2025
|Грузия
|PG-13
|30 июля 2025
|Казахстан
|12+
|30 июля 2025
|Латвия
|N12
|30 июля 2025
|Литва
|N13
|30 июля 2025
|Польша
|30 июля 2025
|Румыния
|30 июля 2025
|Сербия
|o.A.
|30 июля 2025
|Хорватия
|o.A.
|30 июля 2025
|Черногория
|o.A.
|30 июля 2025
|Чехия