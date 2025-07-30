Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма BTS Army: Forever We Are Young
1 постер
Пойду 4
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы BTS Army: Forever We Are Young

BTS Army: Forever We Are Young

Forever We Are Young
Напомним о выходе в прокат
Пойду 4
Не пойду 0

О фильме

От Сеула до Лос-Анджелеса, от Техаса до Мехико — ARMY BTS повсюду. Документальный фильм «FOREVER WE ARE YOUNG» погружается в мир страстного фанатского сообщества, которое превратило BTS — поп-икон 21 века — в глобальное культурное явление.

Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 30 июля 2025
Дата выхода
30 июля 2025 Болгария
30 июля 2025 Грузия PG-13
30 июля 2025 Казахстан 12+
30 июля 2025 Латвия N12
30 июля 2025 Литва N13
30 июля 2025 Польша
30 июля 2025 Румыния
30 июля 2025 Сербия o.A.
30 июля 2025 Хорватия o.A.
30 июля 2025 Черногория o.A.
30 июля 2025 Чехия
Производство Levels Audio
Другие названия
BTS Army: Forever We Are Young, BTS ARMY：FOREVER WE ARE YOUNG
Режиссер
Patty Ahn
Grace Lee
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше