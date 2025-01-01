Меню
Персоны
Морган Невилл
Награды
Награды и номинации Моргана Невилла
Morgan Neville
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 2014
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Номинант
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Номинант
BAFTA 2015
Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2015
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2013
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2011
Документалистика
Номинант
