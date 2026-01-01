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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Кэтрин Харольд
Kathryn Harrold
Киноафиша
Персоны
Кэтрин Харольд
Кэтрин Харольд
Kathryn Harrold
Дата рождения
2 августа 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк
(2004)
6.8
Без компромиссов
(1986)
5.6
Преследование Д. Б. Купера
(1981)
Фильмография Кэтрин Харольд
6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк
драма, боевик, криминал
2004, США
6.8
Без компромиссов
Raw Deal
криминал, боевик, триллер
1986, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Преследование Д. Б. Купера
The Pursuit of D.B. Cooper
приключения, криминал, триллер
1981, США
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