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Кэтрин Харольд Kathryn Harrold
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Кэтрин Харольд

Kathryn Harrold

Дата рождения
2 августа 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Путешественник

Популярные фильмы

CSI: Место преступления Нью-Йорк 6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк (2004)
Без компромиссов 6.8
Без компромиссов (1986)
Преследование Д. Б. Купера 5.6
Преследование Д. Б. Купера (1981)

Фильмография Кэтрин Харольд

CSI: Место преступления Нью-Йорк 6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк
драма, боевик, криминал 2004, США
Без компромиссов 6.8
Без компромиссов Raw Deal
криминал, боевик, триллер 1986, США
Преследование Д. Б. Купера 5.6
Преследование Д. Б. Купера The Pursuit of D.B. Cooper
приключения, криминал, триллер 1981, США
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