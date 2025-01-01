Меню
Даниэль Брукс
Награды
Награды и номинации Даниэль Брукс
Danielle Brooks
Награды и номинации Даниэль Брукс
Оскар 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х
