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Курт Эгиаван
Kurt Egyiawan
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Курт Эгиаван
Курт Эгиаван
Kurt Egyiawan
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Андор
(2022)
8.0
Изгоняющий дьявола
(2016)
7.6
Globe: Мера за меру
(2016)
Фильмография Курт Эгиаван
7
Настоящая боль
A Real Pain
комедия, драма
2024, Польша / США
Смотреть трейлер
8.3
Андор
фантастика, триллер, боевик
2022, США
7.5
Дом дракона
драма, боевик, фэнтези
2022, США
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ИНН 7722742614
8
Изгоняющий дьявола
драма, ужасы, мистика
2016, США
7.6
Globe: Мера за меру
Shakespeare's Globe Theatre: Measure for Measure
драма, спектакль
2016, Великобритания
6.8
Globe: Генрих V
Henry V
спектакль
2012, Великобритания
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Новости о Курт Эгиаван
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Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
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