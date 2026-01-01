Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Менно ван Бекум
Menno van Beekum
Дата рождения
10 декабря 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Гаага, Нидерланды
Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.1
Нечего терять
(2008)
6.8
Похищение Хайнекена
(2011)
5.8
Седьмой
(2015)
Фильмография Менно ван Бекум
Жанр
Все
Боевик
Криминал
Триллер
Фантастика
Год
Все
2015
2011
2008
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.8
Седьмой
Boy 7
боевик, фантастика, триллер
2015, Нидерланды / Венгрия / Бельгия
6.8
Похищение Хайнекена
De Heineken ontvoering
триллер
2011, Нидерланды
7.1
Нечего терять
TBS / Nothing to Lose
криминал, триллер
2008, Нидерланды
