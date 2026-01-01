Оповещения от Киноафиши
Менно ван Бекум Menno van Beekum
Менно ван Бекум

Menno van Beekum

Дата рождения
10 декабря 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Гаага, Нидерланды
Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков, Фантастический герой

Популярные фильмы

Нечего терять 7.1
Нечего терять (2008)
Похищение Хайнекена 6.8
Похищение Хайнекена (2011)
Седьмой 5.8
Седьмой (2015)

Фильмография Менно ван Бекум

Жанр
Год
Седьмой 5.8
Седьмой Boy 7
боевик, фантастика, триллер 2015, Нидерланды / Венгрия / Бельгия
Похищение Хайнекена 6.8
Похищение Хайнекена De Heineken ontvoering
триллер 2011, Нидерланды
Нечего терять 7.1
Нечего терять TBS / Nothing to Lose
криминал, триллер 2008, Нидерланды
