Нечего терять, 2008

Йохан провел несколько лет в клинике для преступников с психическими расстройствами за убийство отца и сестры. Он узнает, что его переводят в отделение длительного пребывания, откуда еще никто не выходил. Йохан надеется, что на слушания по его делу придет его мать, с которой он не общался долгое время, и расскажет всю правду. Однако женщина в зале суда так и не появляется. Тогда Йохан сбегает, прихватив с собой тринадцатилетнюю заложницу. Вместе они отправляются в путешествие по Нидерландам и Бельгии, чтобы найти мать Йохана.

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