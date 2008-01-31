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TBS / Nothing to Lose

Нечего терять, 2008

2008 / Нидерланды
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Йохан провел несколько лет в клинике для преступников с психическими расстройствами за убийство отца и сестры. Он узнает, что его переводят в отделение длительного пребывания, откуда еще никто не выходил. Йохан надеется, что на слушания по его делу придет его мать, с которой он не общался долгое время, и расскажет всю правду. Однако женщина в зале суда так и не появляется. Тогда Йохан сбегает, прихватив с собой тринадцатилетнюю заложницу. Вместе они отправляются в путешествие по Нидерландам и Бельгии, чтобы найти мать Йохана.
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 31 января 2008
Возраст 16+
Режиссер
Питер Кюйперс
В ролях
Тео Маассен
Лиза Смит
Боб Шварце
Риа Маркс
Карст Вудстра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нечего терять 1 постер
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