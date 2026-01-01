Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
О персоне
Фильмография
Маттис ван де Санде Бакхуйзен
Matthijs van de Sande Bakhuyzen
Киноафиша
Персоны
Маттис ван де Санде Бакхуйзен
Маттис ван де Санде Бакхуйзен
Matthijs van de Sande Bakhuyzen
Дата рождения
16 октября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.9
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
(2024)
Билеты
5.8
Седьмой
(2015)
5.7
Андроид
(2013)
Фильмография Маттис ван де Санде Бакхуйзен
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Фантастика
Год
Все
2024
2015
2013
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.9
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin
драма
2024, США
Смотреть трейлер
Билеты
5.8
Седьмой
Boy 7
боевик, фантастика, триллер
2015, Нидерланды / Венгрия / Бельгия
5.7
Андроид
App
триллер
2013, Нидерланды
Смотреть трейлер
