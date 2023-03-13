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Киноафиша Новости Вышел тизер фэнтезийного экшен-сериала с Мишель Йео «Американец китайского происхождения»

Вышел тизер фэнтезийного экшен-сериала с Мишель Йео «Американец китайского происхождения»

13 марта 2023 10:46
Вышел тизер фэнтезийного экшен-сериала с Мишель Йео «Американец китайского происхождения»

В шоу от режиссера «Шан-Чи» появятся несколько актеров из «Всё везде и сразу».

Стриминговый сервис Disney+ представил тизер фэнтезийного экшен-сериала «Американец китайского происхождения», в котором сыграли сразу несколько звезд из оскароносной ленты «Всё везде и сразу»: Мишель Йео, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй и Джеймс Хун. Премьера состоится 24 мая.

Сериал расскажет о подростке по имени Джин Ванг (Бен Ван), который переезжает с семьей из китайского квартала Сан-Франциско в самый обыкновенный американский пригород. Парень с трудом адаптируется на новом месте, но ему удается подружиться с тайваньским одноклассником. Однако вскоре жизнь героя переворачивается с ног на голову: Джин оказывается ключевой фигурой в противостоянии мифических китайских богов.

В основу сюжета легла одноименная графическая новелла Джина Луэня Янга. Главным режиссером выступает Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Также один из эпизодов поставила звезда «Ангелов Чарли» Люси Лью. Шоураннром выступает Келвин Ю («Закусочная Боба»). В остальной актерский состав вошли Чинь Хань, Джимми О. Ян, Дэниэл У, Сидни Тейлор, Поппи Лю, Лиза Лу и Ронни Чиэн.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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