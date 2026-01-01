Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Дестин Креттон
Награды
Награды и номинации Дестина Креттона
Destin Daniel Cretton
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Награды
Награды и номинации Дестина Креттона
Сандэнс 2009
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Победитель
Сандэнс 2012
Лучшее из следующего!
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Лучший фильм
Победитель
Лучший молодежный фильм
Номинант
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