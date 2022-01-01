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Берик Айтжанов
Берик Айтжанов
Berik Aytzhanov
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Берик Айтжанов
Berik Aytzhanov
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Дата рождения
11 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Берика Айтжанова
Родился 11 марта 1979 года. Казахстан.
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Фильмография Берика Айтжанова
Зере
драма
2022, Казахстан
7.0
Рассвет великой степи
исторический
2022, Казахстан
0.0
Томирис
драма, исторический
2019, Казахстан
4.0
Самая красивая
комедия
2018, Казахстан
0.0
Неделимое
криминал, драма, комедия
2017, Казахстан
0.0
Наурыз
комедия
2017, Казахстан / Россия
0.0
Параллельные миры
мелодрама
2013, Россия / Казахстан
3.0
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