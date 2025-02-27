Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Детство, которого не было
1 постер
Пойду 64
Не пойду 2
Киноафиша Фильмы Детство, которого не было

Детство, которого не было

Bolmagan balalyq shaq 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 64
Не пойду 2

О фильме

После смерти отца семья Акберена оказывается в отчаянном положении. Его мать, пытаясь спасти семью, выходит замуж за Калана — человека, который подавляет её волю и подчиняет себе их жизнь. В глазах Акберена Калан — это не просто жестокий отчим, а чудовище, которое будто околдовывает маму и отнимает её у детей. Решив освободить мать, Акберен оказывается втянутым в опасное противостояние, где на пути встают не только власть Калана, но и испытания, которые проверяют его волю. Открывая унаследованный от отца дар, он учится превращать страх и злобу в силу, но с каждым шагом понимает: настоящим оружием может стать не только агрессия, но и искренняя любовь.

Драма и магия переплетаются в этой захватывающей истории о взрослении, где борьба с внешним врагом становится дорогой к пониманию себя. Смогут ли смелость, любовь и решимость оказаться сильнее страха и ненависти.

Детство, которого не было - трейлер
Детство, которого не было   трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 25 декабря 2025
Премьера в мире 27 февраля 2025
Дата выхода
27 февраля 2025 Казахстан
Производство Asana Film
Другие названия
Bolmaghan balaliq shaq, Болмаған балалық шақ, Детство, которого не было
Режиссер
Айдын Сахаманов
В ролях
Берик Айтжанов
Берик Айтжанов
Шәкәрім Алмасбек
Нұртілек Жарылқасын
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 4 голоса
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Детство, которого не было - смотреть в онлайн-кинотеатре

Детство, которого не было
Трейлеры фильма Все трейлеры
Детство, которого не было - трейлер
Детство, которого не было Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы
3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала
Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки
HBO снимет сериал по игре Baldur`s Gate 3: Larian сюжет писать не будет, «каноничным» признают лишь один финал
«Зритель не пошел»: самый провальный советский фильм Михалкова россияне в один голос назвали «бессмертной классикой»
3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби
Этот снятый за копейки Sci-Fi обогнал в списках лучших даже легендарный «Интерстеллар»
Нашли 9 фильмов в духе «Достать ножи»: каждый кадр – искусство, а сюжет – та еще головоломка
Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть
Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»
Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше