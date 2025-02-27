После смерти отца семья Акберена оказывается в отчаянном положении. Его мать, пытаясь спасти семью, выходит замуж за Калана — человека, который подавляет её волю и подчиняет себе их жизнь. В глазах Акберена Калан — это не просто жестокий отчим, а чудовище, которое будто околдовывает маму и отнимает её у детей. Решив освободить мать, Акберен оказывается втянутым в опасное противостояние, где на пути встают не только власть Калана, но и испытания, которые проверяют его волю. Открывая унаследованный от отца дар, он учится превращать страх и злобу в силу, но с каждым шагом понимает: настоящим оружием может стать не только агрессия, но и искренняя любовь.

Драма и магия переплетаются в этой захватывающей истории о взрослении, где борьба с внешним врагом становится дорогой к пониманию себя. Смогут ли смелость, любовь и решимость оказаться сильнее страха и ненависти.