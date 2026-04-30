Күзгі самал

, 2026
Kuzgi samal
Казахстан / драма
О фильме

Главный герой Асанов после смерти жены живет отшельником на берегу моря и ведет неторопливую размеренную жизнь одинокого старика. Одна единственная страсть Асанова – ночные заплывы в море. И стесняется старик своей страсти, прячется от людей, плавает только ночами, как будто стыдится своей силы. Но однажды ночью происходит невероятное событие, которое переворачивает всю жизнь старика. Он спасает жизнь женщине, которая пытается покончить с собой. С этого момента размеренная жизнь старика превращается в череду невероятных событий и психологических потрясений. И для Асанова и для спасенной им женщины жизнь приобретает новые краски и звучит новыми нотами – где любовь становится символом духовного очищения.

В ролях

Берик Айтжанов
Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 30 апреля 2026
Дата выхода
30 апреля 2026 Казахстан 16+

