Хирург-нефролог Тимур — настоящий профи, но он не в силах спасти собственную дочь. Алия годами ждёт пересадки почки. Из-за постоянного напряжения семья рушится, а болезнь дочери прогрессирует. Время идёт, а подходящий орган так и не находится, и врач отправляется в даркнет за донором и деньгами. Он заключает сделку с совестью, соглашаясь проводить подпольные операции. А тем временем следствие подбирается к чёрным брокерам, контролирующим этот кровавый рынок. И доктор, ставший преступником, рискует вот-вот оказаться в тюрьме.