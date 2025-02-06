100 миллионов человек не могут ошибаться: этот детективный сериал от Netflix с каждым годом только набирает популярность

Идеальные машины для убийств: разбираемся, чем опасны ксеноморфы и какие способности у них есть

Сцена с Сириусом Блэком — одна из самых душераздирающих, но что же его убило? Завеса может быть куда опаснее, чем кажется

Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге

«Не хочу оказаться на месте Леши Баталова»: кому достанется наследство Ивана Краско

Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод

«Чертова революция»: Шарлиз Терон произвела фурор на Красной площади — обливалась кофе, щеголяла в пошлой футболке с Лениным

Вы когда-нибудь задумывались, почему в «Гладиаторе» Максимуса называют испанцем? Ведь был верным псом Римской империи

Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах

«Стойкое послевкусие»: фильм Бортко должен был стать русской «Бондианой», но зрители лишь из уважения поставили 4,7