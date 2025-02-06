Меню
Постер сериала 4 градуса
Киноафиша Сериалы 4 градуса

4 градуса (2025 - 2025)

4 gradusa 18+
Год выпуска 2025
Страна Казахстан
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko
Стрим-сервис Иви

О чем сериал

Хирург-нефролог Тимур — настоящий профи, но он не в силах спасти собственную дочь. Алия годами ждёт пересадки почки. Из-за постоянного напряжения семья рушится, а болезнь дочери прогрессирует. Время идёт, а подходящий орган так и не находится, и врач отправляется в даркнет за донором и деньгами. Он заключает сделку с совестью, соглашаясь проводить подпольные операции. А тем временем следствие подбирается к чёрным брокерам, контролирующим этот кровавый рынок. И доктор, ставший преступником, рискует вот-вот оказаться в тюрьме.

В ролях
Берик Айтжанов
Берик Айтжанов
Сая Оразгалиева
Елдос Шайкенов
Диана Холловей
Улболсын Шалкарова
Все актеры и съемочная группа

Сезоны
4 градуса - Сезон 1 Сезон 1
2025, 10 эпизодов
 
