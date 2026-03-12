Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Свадьба — это только начало
Свадьба — это только начало - Трейлер
Киноафиша Фильмы Свадьба — это только начало

Свадьба — это только начало

, 2026
Uylenu onay
Казахстан / мелодрама
Трейлеры
Пойду 4
Не пойду 0
Постер фильма Свадьба — это только начало
Пойду 4
Не пойду 0
Свадьба — это только начало - Трейлер
Свадьба — это только начало  Трейлер

О фильме

Начинающий сценарист Айдар в поисках идеи для фильма об отношениях знакомится с психологом. Вместе они пытаются понять, что на самом деле происходит с любовью после свадьбы - и почему чувства, начинавшиеся как «навсегда», сталкиваются с реальностью. В их поле зрения — несколько историй. Успешный менеджер Жанар и её супруг Жандос, взявший на себя роль хранителя домашнего очага. Карлыгаш, переживающая измену мужа и стоящая перед непростым выбором. Молодая пара, мечтающая о ребенке, но столкнувшаяся с неразрешимой проблемой. Кто сохранит чувства, а кто решится начать всё сначала?

В ролях

Рустем Жаныаманов
Асель Сагатова
Асель Сагатова
Сануржан Сулейменов
Берик Айтжанов
Берик Айтжанов
Санжар Мади
Санжар Мади
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 марта 2026
Дата выхода
12 марта 2026 Казахстан 18+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 13 марта 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Свадьба — это только начало - Трейлер
Свадьба — это только начало Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
В России все-таки покажут «Одиссею» Нолана — дата премьеры уже известна: и тянуть с походом в кинотеатр не стоит
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше