Начинающий сценарист Айдар в поисках идеи для фильма об отношениях знакомится с психологом. Вместе они пытаются понять, что на самом деле происходит с любовью после свадьбы - и почему чувства, начинавшиеся как «навсегда», сталкиваются с реальностью. В их поле зрения — несколько историй. Успешный менеджер Жанар и её супруг Жандос, взявший на себя роль хранителя домашнего очага. Карлыгаш, переживающая измену мужа и стоящая перед непростым выбором. Молодая пара, мечтающая о ребенке, но столкнувшаяся с неразрешимой проблемой. Кто сохранит чувства, а кто решится начать всё сначала?