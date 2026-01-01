Оповещения от Киноафиши
Акин Гази
Акин Гази

Дата рождения
15 октября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Черное золото
Черное золото (2011)
Танцующий в пустыне
Танцующий в пустыне (2014)
Ярди
Ярди (2018)

Фильмография Акин Гази

Жанр
Год
Вифлеем Bethlehem
драма 2025, США
Ярди
Ярди Yardie
криминал 2018, Великобритания
Смотреть трейлер
Танцующий в пустыне
Танцующий в пустыне Desert Dancer
биография, драма 2014, Великобритания / Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Черное золото
Черное золото Black Gold
драма 2011, Франция / Катар
Смотреть трейлер Рецензия
