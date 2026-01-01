Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Акин Гази
Akin Gazi
Дата рождения
15 октября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Черное золото
(2011)
6.6
Танцующий в пустыне
(2014)
5.8
Ярди
(2018)
Фильмография Акин Гази
Жанр
Все
Биография
Драма
Криминал
Год
Все
2025
2018
2014
2011
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
Вифлеем
Bethlehem
драма
2025, США
5.8
Ярди
Yardie
криминал
2018, Великобритания
Смотреть трейлер
6.6
Танцующий в пустыне
Desert Dancer
биография, драма
2014, Великобритания / Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Черное золото
Black Gold
драма
2011, Франция / Катар
Смотреть трейлер
Рецензия
