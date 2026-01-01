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Akin Gazi
Akin Gazi
Kinoafisha
Persons
Akin Gazi
Akin Gazi
Akin Gazi
Date of Birth
15 October 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.0
Day of the Falcon
(2011)
6.6
Desert Dancer
(2014)
5.8
Yardie
(2018)
Filmography
Genre
All
Biography
Crime
Drama
Year
All
2025
2018
2014
2011
All
4
Films
4
Actor
4
Bethlehem
Bethlehem
Drama
2025, USA
5.8
Yardie
Yardie
Crime
2018, Great Britain
Watch trailer
6.6
Desert Dancer
Desert Dancer
Biography, Drama
2014, Great Britain / Russia
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7
Day of the Falcon
Black Gold
Drama
2011, France / Qatar
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