Персоны
Джастин Чадвик
Награды
Награды и номинации Джастина Чадвика
Justin Chadwick
О персоне
Фильмография
Награды
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Drama Serial
Победитель
Best Drama Serial
Победитель
Best Director
Номинант
BAFTA 2014
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2010
Приз зрительских симпатий
Номинант
