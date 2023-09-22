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Великая индийская семья
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The Great Indian Family

Великая индийская семья, 2023

2023 / Индия
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О фильме

Жизнь помолвленного мужчины ломается, когда он узнает, что родился в другой религии.

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Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 22 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Виджай Кришна Ачария
Виджай Кришна Ачария
В ролях
Вики Каушал
Мануши Чхиллар
Кумуд Мишра
Бхуван Арора
Манодж Пахва
Все актеры и съемочная группа
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