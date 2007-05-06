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Фильмография
Морис Марсак
Maurice Marsac
Киноафиша
Персоны
Морис Марсак
Морис Марсак
Maurice Marsac
Дата рождения
23 марта 1915
Возраст
92 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
6 мая 2007
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.1
Гамбит
(1966)
5.0
Тарзан и восстание в джунглях
(1960)
Фильмография Морис Марсак
7.1
Гамбит
Gambit
комедия, детектив
1966, США
5
Тарзан и восстание в джунглях
Tarzan and the Trappers
боевик, приключения
1960, США
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