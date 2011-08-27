Меню
О персоне
Фильмография
Ив Брент
Eve Brent
Ив Брент
Ив Брент
Eve Brent
Дата рождения
11 сентября 1929
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
27 августа 2011
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
8.9
Зеленая миля
(1999)
Билеты
5.0
Тарзан и восстание в джунглях
(1960)
4.7
Точки мозга
(1983)
Фильмография Ив Брент
Жанр
Все
Боевик
Драма
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
1999
1983
1960
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
8.9
Зеленая миля
The Green Mile
драма
1999, США
Смотреть трейлер
Билеты
4.7
Точки мозга
BrainWaves
триллер, фантастика
1983, США
5
Тарзан и восстание в джунглях
Tarzan and the Trappers
боевик, приключения
1960, США
