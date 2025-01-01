Меню
Джон Майкл МакДона
Награды
Награды и номинации Джон Майкл МакДона
John Michael McDonagh
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Джон Майкл МакДона
BAFTA 2012
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Сандэнс 2011
Мировое кино – драматургия
Номинант
Берлинале 2014
Панорама
Победитель
Берлинале 2011
Лучший дебютный фильм – почетное упоминание
Победитель
