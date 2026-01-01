Меню
Мэтт Даффер
Награды
Награды и номинации Мэтта Даффера
Matt Duffer
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Мэтта Даффера
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA 2017
Best International
Номинант
Best International
Номинант
