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Эдди Акафф Eddie Acuff
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Эдди Акафф

Eddie Acuff

Дата рождения
3 июня 1908
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
17 декабря 1956
Место рождения
Caruthersville, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Окаменевший лес 7.5
Окаменевший лес (1936)
Рождественские каникулы 6.5
Рождественские каникулы (1944)
Жили-были 6.1
Жили-были (1944)

Фильмография Эдди Акафф

Жили-были 6.1
Жили-были Once Upon a Time
комедия, фэнтези 1944, США
Рождественские каникулы 6.5
Рождественские каникулы Christmas Holiday
нуар, драма, криминал 1944, США
Окаменевший лес 7.5
Окаменевший лес The Petrified Forest
драма, нуар, мелодрама 1936, США
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