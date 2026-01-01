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Фильмография
Эдди Акафф
Eddie Acuff
Киноафиша
Персоны
Эдди Акафф
Эдди Акафф
Eddie Acuff
Дата рождения
3 июня 1908
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
17 декабря 1956
Место рождения
Caruthersville, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.5
Окаменевший лес
(1936)
6.5
Рождественские каникулы
(1944)
6.1
Жили-были
(1944)
Фильмография Эдди Акафф
6.1
Жили-были
Once Upon a Time
комедия, фэнтези
1944, США
6.5
Рождественские каникулы
Christmas Holiday
нуар, драма, криминал
1944, США
7.5
Окаменевший лес
The Petrified Forest
драма, нуар, мелодрама
1936, США
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