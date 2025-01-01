Меню
Награды и номинации Джеймса Понсольдта

James Ponsoldt
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2012 Сандэнс 2012
Драматургия
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший молодежный фильм
Номинант
