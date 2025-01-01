Меню
Персоны
Джеймс Понсольдт
Награды
Награды и номинации Джеймса Понсольдта
James Ponsoldt
Награды и номинации Джеймса Понсольдта
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Сандэнс 2013
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2012
Драматургия
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший молодежный фильм
Номинант
