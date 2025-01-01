Почти 15 лет зрители строили версии, и вот ответ: Узерли сама назвала причину конфликта Хюррем и Ибрагима в «Великолепном веке»

Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам»

Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер)

Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

В «Очень странных делах» появились крестражи из «Гарри Поттера», но это не точно: пока ясно лишь одно – Уиллу придется умереть

«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР

Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

Звезда «Уэнсдей» преклоняется перед этим фильмом, и не только она: входит в топ-100 лучших в истории — и Тарантино со Спилбергом тут ни при чем

«Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом