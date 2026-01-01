Оповещения от Киноафиши
Марта Викерз Martha Vickers
Марта Викерз

Martha Vickers

Дата рождения
28 мая 1925
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
2 ноября 1971
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров

Популярные фильмы

Большой сон 7.8
Большой сон (1946)

Фильмография Марта Викерз

Жанр
Год
Большой сон 7.8
Большой сон The Big Sleep
нуар, детектив, криминал, триллер 1946, США
