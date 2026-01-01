Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марта Викерз
Martha Vickers
Киноафиша
Персоны
Марта Викерз
Марта Викерз
Martha Vickers
Дата рождения
28 мая 1925
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
2 ноября 1971
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Большой сон
(1946)
Фильмография Марта Викерз
Жанр
Все
Детектив
Криминал
Нуар
Триллер
Год
Все
1946
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.8
Большой сон
The Big Sleep
нуар, детектив, криминал, триллер
1946, США
