Персоны
Мишель Франко
Награды
Награды и номинации Мишель Франко
Michel Franco
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мишель Франко
Каннский кинофестиваль 2017
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Гран-при жюри
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2025
Лучший фильм
Номинант
