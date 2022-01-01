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Джеми Трэвис
Джеми Трэвис
Jamie Travis
О персоне
Фильмография
Джеми Трэвис
Jamie Travis
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Дата рождения
13 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Биография Джеми Трэвиса
Родился 13 марта 1979 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Джеми Трэвиса
Хочешь хорошо провести время - звони...
комедия
2012, США
7.0
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