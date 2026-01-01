Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маури Хейккиля
Mauri Heikkilä
Киноафиша
Персоны
Маури Хейккиля
Маури Хейккиля
Mauri Heikkilä
Дата рождения
22 ноября 1929
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Томас
(2008)
Фильмография Маури Хейккиля
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2008
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7
Томас
Thomas
драма
2008, Финляндия
