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Лассе Пёусти Lasse Pöysti
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Лассе Пёусти

Lasse Pöysti

Дата рождения
24 января 1927
Возраст
92 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
5 апреля 2019
Место рождения
Сортавала, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Томас 7.0
Томас (2008)
6.9
Вспоминая Ингмара Бергмана (2018)

Фильмография Лассе Пёусти

6.9
Вспоминая Ингмара Бергмана Minnet av Ingmar Bergman
документальный 2018, Финляндия
Томас 7
Томас Thomas
драма 2008, Финляндия
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