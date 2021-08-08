Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
О персоне
Фильмография
Аааре Карен
Aarre Karén
Киноафиша
Персоны
Аааре Карен
Аааре Карен
Aarre Karén
Дата рождения
29 ноября 1932
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
8 августа 2021
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Путешественник
Популярные фильмы
7.0
Томас
(2008)
6.8
Нико 2
(2012)
5.8
Ролли и Эльф: Невероятные приключения
(2007)
Фильмография Аааре Карен
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Сказка
Год
Все
2012
2008
2007
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.8
Нико 2
Niko 2 - Lentäjäveljekset
драма, анимация, семейный, приключения, комедия
2012, Финляндия / Германия / Дания / Ирландия
Смотреть трейлер
7
Томас
Thomas
драма
2008, Финляндия
5.8
Ролли и Эльф: Невероятные приключения
Röllin sydän
анимация, сказка
2007, Великобритания / Германия / Россия / Финляндия
Смотреть трейлер
