Аааре Карен Aarre Karén
Аааре Карен

Аааре Карен

Aarre Karén

Дата рождения
29 ноября 1932
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
8 августа 2021
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Путешественник

Популярные фильмы

Томас 7.0
Томас (2008)
Нико 2 6.8
Нико 2 (2012)
Ролли и Эльф: Невероятные приключения 5.8
Ролли и Эльф: Невероятные приключения (2007)

Фильмография Аааре Карен

Жанр
Год
Нико 2 6.8
Нико 2 Niko 2 - Lentäjäveljekset
драма, анимация, семейный, приключения, комедия 2012, Финляндия / Германия / Дания / Ирландия
Смотреть трейлер
Томас 7
Томас Thomas
драма 2008, Финляндия
Ролли и Эльф: Невероятные приключения 5.8
Ролли и Эльф: Невероятные приключения Röllin sydän
анимация, сказка 2007, Великобритания / Германия / Россия / Финляндия
Смотреть трейлер
