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Йорн Доннер
Йорн Доннер
Jörn Donner
О персоне
Фильмография
Йорн Доннер
Jörn Donner
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Дата рождения
5 февраля 1933
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Йорна Доннера
Родился 5 февраля 1933 года. Хельсинки, Финляндия.
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Фильмография Йорна Доннера
Вспоминая Ингмара Бергмана
документальный
2018, Финляндия
6.0
По ту сторону надежды
драма, комедия
2017, Финляндия
6.0
Арми жива!
биография
2015, Финляндия
5.0
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