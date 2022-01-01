Вспоминая Ингмара Бергмана, 2018

В честь столетия со дня рождения Ингмара Бергмана финский писатель и режиссер Йорн Доннер делится воспоминаниями о своем друге и единомышленнике. Фильм в основном базируется на двух телеинтервью с Бергманом, которые Доннер снял в 1975 и 1987 годах. Материалы из этих интервью впервые будут демонстрироваться широкой публике. Йорн неоднократно подолгу работал в Швеции, в частности, был директором Шведского киноинститута. Его фильм «Сентябрьское воскресенье» (1963) получил награду за лучший режиссёрский дебют на венецианском МКФ. Среди его наиболее известных работ «Портреты женщин» (1970) и «Отвали! Образы из Финляндии» (1971). На международной арене известен более всего как продюсер фильма Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». На счету режиссера более 30 короткометражных, документальных, телевизионных, игровых картин.