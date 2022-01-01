Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Вспоминая Ингмара Бергмана
Minnet av Ingmar Bergman

Вспоминая Ингмара Бергмана, 2018

2018 / Финляндия
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В честь столетия со дня рождения Ингмара Бергмана финский писатель и режиссер Йорн Доннер делится воспоминаниями о своем друге и единомышленнике. Фильм в основном базируется на двух телеинтервью с Бергманом, которые Доннер снял в 1975 и 1987 годах. Материалы из этих интервью впервые будут демонстрироваться широкой публике. Йорн неоднократно подолгу работал в Швеции, в частности, был директором Шведского киноинститута. Его фильм «Сентябрьское воскресенье» (1963) получил награду за лучший режиссёрский дебют на венецианском МКФ. Среди его наиболее известных работ «Портреты женщин» (1970) и «Отвали! Образы из Финляндии» (1971). На международной арене известен более всего как продюсер фильма Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». На счету режиссера более 30 короткометражных, документальных, телевизионных, игровых картин.

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Йорн Доннер
Йорн Доннер
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши