О персоне
Фильмография
Марвин Вай
Murvyn Vye
Киноафиша
Персоны
Марвин Вай
Марвин Вай
Murvyn Vye
Дата рождения
15 июля 1913
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
17 августа 1976
Место рождения
Куинси, США
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Река не течет вспять
(1954)
6.4
Дорога на Бали
(1952)
5.9
Зеленый огонь
(1954)
Фильмография Марвин Вай
Жанр
Все
Вестерн
Драма
Комедия
Приключения
Фэнтези
Год
Все
1954
1952
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.6
Река не течет вспять
River of No Return
приключения, вестерн
1954, США
5.9
Зеленый огонь
Green Fire
приключения, драма
1954, США
6.4
Дорога на Бали
Road to Bali
приключения, комедия, фэнтези
1952, США
